Bir annenin feryadı: "Ölmeden oğlumu görmek istiyorum"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bir annenin feryadı: "Ölmeden oğlumu görmek istiyorum"

Bir annenin feryadı:
06.05.2020 10:56 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:57

Mersin'de Barin Ailesi, 11 yıl önce Rusya'da tutuklanarak Sibirya'da cezaevine konulan oğulları Ali Barin'in Türkiye'ye getirilmesi için Mersin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Mersin'de Barin Ailesi, 11 yıl önce Rusya'da tutuklanarak Sibirya'da cezaevine konulan oğulları Ali Barin'in Türkiye'ye getirilmesi için Mersin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Uzun yıllar Azerbaycan'da yaşadıktan sonra Rusya'ya geçen ve ticaretle uğraşan 44 yaşındaki Ali Barin, bir Rus'la evlendi ve iki çocuk babası oldu. Iğdırlı Barin ailesinin 7 çocuğunun en büyüğü olan Ali Barin, ticari işlerine devam ederken 11 yıl önce Rusya'da tutuklanarak Sibirya Kemerovo'da cezaevine konuldu. Yaklaşık 5 yıl boyunca oğullarından hiç haber alamayan Barin Ailesi, tutuklandığını öğrendikten sonra yaptıkları girişimleri sonucu Adalet Bakanlığının Ali Barin'i Rusya'dan resmen istediğini, ancak olumsuz cevap verildiğini söyledi.

"4-5 yıl hiç haber alamadık. Sonra cezaevinde olduğunu duyduk"

Ali Barin'in Mersin'de yaşayan evli ve iki çocuk annesi kız kardeşi Nazmiye Barin, ağabeyinin yaşadıklarını ve taleplerini İHA muhabirine anlattı. Ağabeylerinden birinin yıllar önce Azerbaycan'da doğalgaz patlamasından yaşamını yitirdiğini belirten Nazmiye Barin, "En büyük ağabeyim Ali Barin de Azerbaycan'da yaşıyordu ve Rusya'da iş yapmaktaydı. Yıllar önce birdenbire tutuklandı. Biz 4-5 yıl kesinlikle hiç haber alamadık. Sonra duyduk ki, cezaevinde. Cezaevindeyken whatsapp üzerinden beni aradı ama gizli aramıştı. Yüzünü gördüm, çok kötü durumdaydı. Ağabeyim bize, 'Hiçbir şey anlayamadım, işkence yaptılar' dedi. Ben o zaman İzmir'de yaşıyordum. Konsolosluğa başvurdum, Adalet Bakanlığına gittim, her yere başvurdum. Birkaç sene de öyle sürdü. Sonra Türkiye ağabeyimi Rusya'dan istedi ama onlar vermiyorlar" diye konuştu.

"Ağabeyim çok hasta, ölecek durumda"

Ağabeyinin 11 yıldır Sibirya Kemerovo'da hapiste olduğunu dile getiren Barin, "İşlediği suçla ilgili kimse bir şey bildirmedi. Sadece tek bildiğimiz orada cezaevinde olması. Yıllar sonra iki gün önce izin vermişler, görüntülü aradı. Daha kötüydü. Türlü türlü ilaç kullanıyorlar, bir gözü şişmişti. Ama Türkçe konuşturmuyorlar, yasaklamışlar, çünkü işkence yapılıyor. Şu anda kobay olarak kullanıyorlar. Ben işkence yapılmış halini o zaman fotoğraflayıp konsolosluğa mail olarak gönderdim, gördüler. Çünkü Rusya bunu kabul etmedi, ben de ispat ettim. Ağabeyimin şimdi damarları patlıyor, hasta, ölecek durumda" ifadelerini kullandı.

Mersin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Barin, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımıza yalvarıyorum, her zaman babalık yaptı bize, bir kere daha babalık yapsın, ağabeyimi istiyoruz. Türkiye'den güzel cevaplar aldık ama Rusya vermek istemiyor. İşlemler çok ağır sürüyor. Yani öldürecekler öyle elimize verecekler ağabeyimi; çok hasta, durumu hiç iyi değil. İki gün önce görüntülü konuştuğumuzda ağabeyimi tanıyamadım. O da bizi tanımadı, çünkü çok kötü durumda."

"Ölmeden önce oğlumu görmek istiyorum"

Yaklaşık 8 yıl önce beyin kanaması geçiren, şeker ve kalp hastası 76 yaşındaki anne Aliye Barin ise oğlunun Türkiye'ye getirilmesi için sürekli gözyaşı döktü. Oğlunun getirilmesi amacıyla Ankara'ya gitmek için Mersin'e gelen, ancak korona virüs salgını nedeniyle ve hastalandığı için gidemeyen Anne Barin, ağlayarak Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Anne Barin, "Oğlumun biri orada öldü, birini de hapse koydular, perişan oldum. Yeter ki oğlum gelsin ben göreyim, başka hiçbir şey istemiyorum. Cumhurbaşkanımızdan çok rica ediyorum, ölmeden önce oğlumu görmek istiyorum. Yeter ki gelsin, cezasını Türkiye'de çeksin. Evlat acısı öyle zor ki, Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

"Cumhurbaşkanımız sesimizi duysun"

Rusya'da liseyi bitirdikten sonra Türkiye'de üniversitede okumak için 8 ay önce Mersin'deki halasının yanına gelen Ali Barin'in kızı 18 yaşındaki Gülşah Barin de "Babam ben ikinci sınıfta okurken tutuklandı. Çocukluğumdan bu yana babamı görmüyorum. Çok özledim babamı. İstiyoruz ki, Cumhurbaşkanımız sesimizi duysun, babamı Türkiye'ye yollasınlar. En azından bize yakın olsun, o kadar işkence çekmesin Rusya'da, çünkü durumu çok kötü. 11 yıldır ilk kez izin verdiler ve iki gün önce babamla telefonda görüntülü konuştuk. Çok çökmüş, çok hastaymış, anlattı bize. Rusça konuşuyordu, sadece ben anlayabildim. Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz, bizim sesimizi duysun, bize yardım etsin; babamızı Rusya'dan Türkiye'ye göndersinler. Burada cezasını çeksin" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haber
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haber
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7 Haber
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu Haber
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Polisin 'Niye dışarıdasınız?' sorusuna vatandaştan ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz Haber
Polisin "Niye dışarıdasınız?" sorusuna vatandaştan ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı
Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı
'Bir çay söyler misin?' dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
"Bir çay söyler misin?" dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı
Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı
Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı
Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusunda bulundu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusunda bulundu
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi
Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti
Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır
Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı
Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir
Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına...
253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor
253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Donald Trump Süleyman Soylu Abdülhamit Gül
Magazin Sezen Aksu Nur Yerlitaş Gülben Ergen Hatice Çarpar
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Karar Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Bir annenin feryadı: "Ölmeden oğlumu görmek istiyorum" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 12:27:22. #1.15#
title