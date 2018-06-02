Bir Annenin En Acı İsteği! Oğlunun Cenazesini Parkın Etrafından Dolaştırttı
Manavgat Irmağı'nda boğulan Samet'in annesi, 5 yaşındaki oğlunun bindirildiği cenaze aracının çok sevdiği oyun parkının etrafında dolaştırılmasını istedi.
Manavgat Irmağı'nda kaybolduktan 13 gün sonra cesedi bulunan Samet Durmuş Vurkun'un cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine, talihsiz yavrunun annesinin isteği herkesi duygulandırdı. Anne Zeynep Vurkun, oğlunun son kez parkı görebilmesi için cenaze aracını oyun parkı etrafında dolaştırttı.
CANSIZ BEDENİ AĞAÇ KOVUĞUNDA BULUNDU
Manavgat'a bağlı Bucakşeyhler Mahallesi'nde 18 Mayıs Cuma günü, Manavgat Irmağı'na düşerek kaybolan ve 13 gün sonra cansız bedeni 1 kilometre aşağıda ağaç kovuğunda bulunan 5 yaşındaki Samet Durmuş Vurkun'un cenazesi Manavgat Sarılar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ACILI ANNE, TUĞGENERALİN ELLERİNE SARILIP ÖPTÜ
Samet'in cenazesi ilk olarak helallik alınmak üzere Sarılar Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Samet'in annesi Zeynep, taziyeye gelen Tuğgeneral Cengiz Yıldız'a çocuğunun bulunmasından dolayı teşekkür ederken ellerine sarılıp öptü.
CENAZE ARACI OYUN PARKININ ETRAFINDA DÖNDÜ
Cenaze töreni öncesinde anne Zeynep Vurkun, oğlunun cansız bedenini getiren cenaze aracının sürücüsüne, oğlunun evlerinin önündeki parkı çok sevdiğini, son kez cenazesini bu parkın çevresinde dolaştırmasını istedi. Cenaze aracı oyun parkının etrafını dolaştıktan sonra mezarlığa gitti.
Ardından minik Samet'in cenazesi Manavgat ilçesi Sarılar Mahalle Mezarlığı'ndaki cenaze töreninde, yağan yağmur ve dualar eşliğinde toprağa verildi.
Törene, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız'da katılırken cenaze namazını Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla kıldırdı.
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Ya sabirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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allah rahmet eylesin acılı ailesine sabırlar ihsan eylesin acınızı bizlerde paylaşıyoruz kardeşlerimCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Koskoca adamız okurken ağladık.evlat acısı kadar zor ne olabilir dünyada.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Rabbim sabırlar versin Cennette buluştursun sizi evladınızla inşallahCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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CENNET GÜLÜ MAŞALLAH. . ÇOK AĞIR BİR İMTİHAN ALLAH AİLESİNE SABIR VERSİNCevap Yaz 11 Yayından Kaldır