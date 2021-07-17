Bir annenin 20 yıllık evlat hasreti
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Bir annenin 20 yıllık evlat hasreti

Bir annenin 20 yıllık evlat hasreti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Besire Özyiğit, 20 yıl önce 3 günlükken elinden alınan oğlunu bulup, bu bayramı çifte bayram yaşamak istiyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Besire Özyiğit, 20 yıl önce 3 günlükken elinden alınan oğlunu bulup, bu bayramı çifte bayram yaşamak istiyor.

Anne Besire Özyiğit 20 yıl önce görücü usulü ile evlenerek boşandığı kocası Ekrem Karaağaç'tan bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Doğumunun 3'üncü gününde eski kocası tarafından çocuk elinden alındı. 20 yıldır evlat hasreti çeken anne, oğlunun bulunması için çalmadık kapı bırakmadı. Kendi imkanlarıyla yıllarca oğlunun izini süren acılı anne, oğlunun 3 yaşına girdiği fotoğrafına ulaştı. Oğlundan yalnızca bir fotoğraf bulunan Beşire anne, fotoğrafa bakarak evlat hasretini gidermeye çalışıyor.

Oğluna ait fotoğrafları çoğaltarak evinin her köşesine asan acılı anne, yaklaşan kurban bayramını oğluyla geçirmek için yetkililerden yardım bekliyor.

Kendi imkanlarıyla oğlunun izini araştırdığını ve en son 3 yaşındaki fotoğrafına ulaştığını söyleyen Besire Özyiğit, "Yıllarca izini bulmaya çalışıyorum, 3 yaşına kadar çermikte kalmış daha sonra babası onu oradan alarak nereye götürmüş bilemiyorum. Herkes bir şeyler diyor, bazıları öldü diyor, bazıları hastaneye bırakıldı, bazıları evlatlık verildi diyor ama ne yapıldı bilmiyorum ama oğlum ortalıkta yok. En son oğluma ait 3 yaşına ait fotoğrafına ulaştım ve oğlumun yaşadığından eminim" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Bir annenin 20 yıllık evlat hasreti
Bir annenin 20 yıllık evlat hasreti
Bir annenin 20 yıllık evlat hasreti
Bir annenin 20 yıllık evlat hasreti
Bir annenin 20 yıllık evlat hasreti
Bir annenin 20 yıllık evlat hasreti
Bir annenin 20 yıllık evlat hasreti
Bir annenin 20 yıllık evlat hasreti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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