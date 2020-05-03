Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu

Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu Kırıkkale'de trafik kazası kamerada Kırıkkale'de bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarınca görüntülendi.