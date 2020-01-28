Bir anlık dikkatsizlik faciayla sonlanıyordu

28.01.2020 13:57 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:03

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücülerin bir anlık dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazası faciayla sonlanıyordu. Hafif ticari aracın, tırın dorsesinin altına girdiği kaza anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.



Kaza, dün Akyazı ilçesi Yahyalı Caddesi'nde saat 16.02'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 BHK 062 plakalı tırın dorse kısmına yan taraftan çarptı. Bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, tırın dorsesiyle birlikte sürüklendi. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza anı bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.



Görüntülerde; kavşakta cadde üzerinde geçiş yapmakta olan tırın dorsesinin altına, hafif ticari aracın çarptığı ve çarpışmanın etkisiyle aracın sürüklendiği anlar yer alıyor. Meydana gelen kaza sonrası ise çevredeki diğer sürücü ve iş yerindeki vatandaşların kazazedelerin yardımına koştuğu anlar kaydedildi.



Öte yandan, aynı kavşakta birçok kazanın meydana geldiği belirten çevredeki vatandaşlar yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını istedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA