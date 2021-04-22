Bir anlık dikkatsizlik ayağından ediyordu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bir anlık dikkatsizlik ayağından ediyordu

Bir anlık dikkatsizlik ayağından ediyordu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tarlasını süren çiftçi ayağını çapa motoruna kaptırdı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tarlasını süren çiftçi ayağını çapa motoruna kaptırdı. Ambulans tarla yoluna giremeyince yaralı çitçi vatandaşların yardımıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Karasu ilçesi Paralı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasını süren Yavuz B., dikkatsizlik neticesinde ayağını çapa motoruna kaptırdı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans, tarla yolunun dar ve bozuk olması sebebiyle olay yerine giremedi. Yaralıyı ise vatandaşlar taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağ ayağında kesikler ve kırıklar oluşan Yavuz B., yapılan ilk müdahale sonrasında Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAKARYA

Bir anlık dikkatsizlik ayağından ediyordu
Bir anlık dikkatsizlik ayağından ediyordu
Bir anlık dikkatsizlik ayağından ediyordu
Bir anlık dikkatsizlik ayağından ediyordu
Bir anlık dikkatsizlik ayağından ediyordu
Bir anlık dikkatsizlik ayağından ediyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Hakan Kutlu Bülent Uygun Fırat Aydınus Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bir anlık dikkatsizlik ayağından ediyordu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 18:46:12. #1.15#

title