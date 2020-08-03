Bir anlık dalgınlıkla kapalı dükkana daldı
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Bir anlık dalgınlıkla kapalı dükkana daldı

Bir anlık dalgınlıkla kapalı dükkana daldı Bayram dönüşü yorgun şoför işyerine daldı Denizli'de bayram sebebiyle köyünden evine dönen sürücü yorgunluk ve sıcaklığın etkisiyle bir anlık dalgınlık sonucu berber dükkanına daldı.

03.08.2020 18:05 | Son Güncelleme: 03.08.2020 18:10

Bir anlık dalgınlıkla kapalı dükkana daldı

Bayram dönüşü yorgun şoför işyerine daldı

DENİZLİ - Denizli'de bayram sebebiyle köyünden evine dönen sürücü yorgunluk ve sıcaklığın etkisiyle bir anlık dalgınlık sonucu berber dükkanına daldı. Olayda biri çocuk iki kişi yaralanırken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesinde meydana geldi. Feridun A., 20 L 2976 plakalı Tofaş marka otomobiliyle bayram sebebiyle gittiği köyünden evine dönüyordu. Aşırı sıcak ve yorgunluk etkisiyle Feridun A., bir anlık dalgınlık sonucu berber dükkanına daldı. Çevredeki vatandaşlar sesi duyarak baktıkları sırada otomobilin dükkana çarptığını fark ederek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Berber dükkanının camları paramparça olurken 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobilde anne ve 4 yaşındaki çocuğu hafif yaralandı. Yaralı olan anne ve çocuğu sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Otomobildeki aile üyelerinin uyuduğunu ve şoförün ise bir anlık dalgınlıkla çarptığını belirten Şükrü Bay, "Araçtaki herkes uyurken şoförde bir anlık sıcaklığın etkisiyle dalmış. Döneceği esnada dönemeyip dükkana çarpıyor. Olay bu şekilde gerçekleşiyor. Ağır yaralı yok, hafif yaralılar var. Çocuklardan bir tanesinin boynu ve eşinin boynunda hafif yaralanma var. Onlarda zaten hastaneye sevk edildi" dedi.

"Cana geleceğine mala gelsin önemli değil"

Olayın ardından iş yerinde zarar oluşan berber dükkanının sahibi Mehmet Ali Dolan, "Cana geleceğine mala gelsin önemli değil. Herkesin sağlığı yerinde olsun, herkesin başına gelebilecek bir olay. Dükkandaki zarar önemli değil. Bunlar çözülebilecek şeyler ama cana gelmesin. Bizim içinde zor oldu. Bayram ertesi dükkanımızı açacağız diye bekliyorduk. Açılamayacak ama olsun canları sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir anlık dalgınlıkla kapalı dükkana daldı

Kaynak: İHA

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