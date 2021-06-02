Bir anlık dalgınlıkla ellerini pres makinesinde kaptırdı
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Bir anlık dalgınlıkla ellerini pres makinesinde kaptırdı

Bir anlık dalgınlıkla ellerini pres makinesinde kaptırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde sac kalıp üretimi yapan fabrikada çalışan işçi, bir anlık dalgınlıkla ellerini pres makinesine kaptırdı.

Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde sac kalıp üretimi yapan fabrikada çalışan işçi, bir anlık dalgınlıkla ellerini pres makinesine kaptırdı. Sağ eli feci şekilde ezilen işçinin diğer elinde de hasar oluştu.

Olay, dün gece saatlerinde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan kalıp üretim fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan İsa Tayşi (38) isimli işçi bir anlık dalgınlıkla ellerini pres makinesine kaptırdı. Sağ eli tamamen pres makinesinin altında kalarak ezilen Tayşi'nin sol elinde de hasar oluştu. Tayşi'nin yardım istemesi üzerine işçiler pres makinesini genç işçinin ellerinin üzerinden kaldırdı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağ eli pres makinesinin altında tamamen ezilen Tayşi, ambulansla İzzet Basyal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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