Bir anlık dalgınlık hayatına mal oldu
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Bir anlık dalgınlık hayatına mal oldu

Edirne'de inşaatın 2. katında çalışırken dengesini kaybederek yere düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Bir anlık dalgınlık hayatına mal oldu
20.08.2020 17:37 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:19

Edirne'de inşaatın 2. katında çalışırken dengesini kaybederek yere düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Edirne'nin Barutluk Mahallesinde iki katlı inşaatta çalıştığı esnada işçi Davut Şimşek'in zemine düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri inşaat ve çevresinde incelemelerde bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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