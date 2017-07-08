Ajax ile Werder Bremen arasında oynanan hazırlık maçının, 72. dakikasında Ajax forması giyen Abdelhak Nouri bir anda yerde kaldı.



Oyuncuya anında müdahale yapıldı. Ancak genç oyuncunun kalbinin durduğu ve masaj yapıldığı öğrenildi.



Avusturya'da oynanan hazırlık maçında, 20 yaşındaki Nouri, karşılaşmanın 72. dakikasında rakip sahanın ortalarında kendisini yere bıraktı. Mücadelenin hakemi oyunu durdururken, sahaya giren sağlık görevlileri tarafından Fas asıllı Hollandalı futbolcuya yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapıldığı belirtildi.



Konuyla ilgili olaydan sonra Ajax Kulübünün yaptığı açıklamada, "Nouri, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle uyutuldu. Nouri'nin durumu stabil ve helikopterle hastaneye götürüldü." ifadeleri kullanıldı.