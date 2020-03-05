Bir anda Pınar Altuğ'un etrafını sardılar
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Bir anda Pınar Altuğ'un etrafını sardılar

Oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Altuğ, City's AVM girişinde gazetecilerle sohbet ettiği sırada okuldan çıkan öğrencilerin ilgisiyle karşılaştı

05.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:43
Bir anda Pınar Altuğ'un etrafını sardılar

Altuğ, öğrencilerin kendisinden fotoğraf isteğini toplu selfie yaparak geri çevirmedi. İşte o görüntüler...

Gördüğü ilgi karşısında çok mutlu olan Altuğ, gençler tarafından sevildiğini görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Kaynak: Snob Magazin

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