Bir anda Pınar Altuğ'un etrafını sardılar

05.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:43

Altuğ, öğrencilerin kendisinden fotoğraf isteğini toplu selfie yaparak geri çevirmedi. İşte o görüntüler...





Gördüğü ilgi karşısında çok mutlu olan Altuğ, gençler tarafından sevildiğini görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.



