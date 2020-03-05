Bir anda Pınar Altuğ'un etrafını sardılar
Oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Altuğ, City's AVM girişinde gazetecilerle sohbet ettiği sırada okuldan çıkan öğrencilerin ilgisiyle karşılaştı
05.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:43
Altuğ, öğrencilerin kendisinden fotoğraf isteğini toplu selfie yaparak geri çevirmedi. İşte o görüntüler...
Gördüğü ilgi karşısında çok mutlu olan Altuğ, gençler tarafından sevildiğini görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.
Kaynak: Snob Magazin
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