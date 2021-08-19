Bir anda bastırdı... Taksim'de yağmur
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Bir anda bastırdı... Taksim'de yağmur

Bir anda bastırdı... Taksim'de yağmur
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TAKSİM'de bir anda bastıran yağmuruna hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı.

TAKSİM'de bir anda bastıran yağmuruna hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. 

İstanbul'da öğleden sonra bazı yerlerde yağmur yağdı. Taksim Meydanı'nda sağanak bir anda bastırdı. Yağmurla kaçışan kişiler otobüs durakları ve binaların altına sığındı. Bazıları ıslanmaktan kurtulamazken bazıları da başlarına tuttukları çanta ve giysilerle korunmaya çalıştı.  

 


- İstanbul
Bir anda bastırdı... Taksim'de yağmur
Bir anda bastırdı... Taksim'de yağmur

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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