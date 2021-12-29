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Bir anda bastıran yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi

Bir anda bastıran yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Bodrum'da sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde yağan sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi. Yaklaşık 20 dakika boyunca sağanak şekilde yağan yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından Bodrum Belediyesi teyakkuza geçti. İlçenin her köşesinde belediye ekipleri oluşabilecek su taşkınına karşı önlemler aldı. Yağış sonrası Bodrum'da Belediye Temizlik İşleri, Fen İşleri, Zabıta, Destek Hizmetleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sahada görev başındaydı. Yalıkavak, Ortakent, Dirmil, Kızılağaç mahallelerinde yağmur suyu ile birlikte akan ve trafiği tehlikeye düşüren kaya ve toprak yığınları temizlenirken, mazgalların da tıkanmaması için temizlik çalışması yapıldı.

(Eren Ayhan - Hamdi Yörür/İHA)

Bir anda bastıran yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi

Bir anda bastıran yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi

Bir anda bastıran yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi

Bir anda bastıran yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi

Bir anda bastıran yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi

Bir anda bastıran yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi

Bir anda bastıran yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi

Bir anda bastıran yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi

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