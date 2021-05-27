Bir anda alev alan aracını söndürmek isterken yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bir anda alev alan aracını söndürmek isterken yaralandı

Bir anda alev alan aracını söndürmek isterken yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halindeki aracı bir anda alev alan sürücü, yangını söndürmek isterken yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halindeki aracı bir anda alev alan sürücü, yangını söndürmek isterken yaralandı. Ambulansla hastaneye götürülen işitme engelli sürücünün tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 14.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Bornova sapağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Buca istikametinden Karşıyaka istikametine seyir halinde olan İbrahim G. idaresindeki hafif ticari araç, bir anda alev aldı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangını fark eden sürücü İbrahim G., aracından inerek alevlere müdahale etmek istedi. Yangını söndürmeye çalışan sürücünün eli ve kolunda yanıklar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, alev alan araç kullanılamaz hale geldi. İşitme engelli olduğu öğrenilen İbrahim G. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni için belirleme çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Bir anda alev alan aracını söndürmek isterken yaralandı
Bir anda alev alan aracını söndürmek isterken yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Marketteki kadının etek altı görüntülerini çeken sapık yakalandı: Bir anlık hevesle yaptım
Marketteki kadının etek altı görüntülerini çeken sapık yakalandı: Bir anlık hevesle yaptım
Alkolü fazla kaçıran adam, 9. kattan düşerek can verdi
Alkolü fazla kaçıran adam, 9. kattan düşerek can verdi
Ailesine yardım etmek için kuryelik yapan üniversite öğrencisi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Ailesine yardım etmek için kuryelik yapan üniversite öğrencisi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Adnan Menderes Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Sibel Can Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Fatih Terim Josef De Souza Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bir anda alev alan aracını söndürmek isterken yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 16:44:31. #1.14#

title