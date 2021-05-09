Bir anda alev alan araç kullanılamaz hale geldi
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Bir anda alev alan araç kullanılamaz hale geldi

Bir anda alev alan araç kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de henüz belirlenemeyen sebepten ötürü motorunda yangın çıkan otomobil kısa sürede alevler içerisinde kalırken, uzun uğraşlar sonucu söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'de henüz belirlenemeyen sebepten ötürü motorunda yangın çıkan otomobil kısa sürede alevler içerisinde kalırken, uzun uğraşlar sonucu söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, Uluönder Mahallesi'ndeki Baksan Sanayi Sitesi çıkışında yaşandı. Seyir halindeki 26 AEG 042 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenden ötürü yangın çıktı. Motor kısmında başladığı anlaşılan alevler kısa süre içerisinde bütün otomobili sardı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uğraşı sonucunda yangın kontrol altına alınırken, otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlarda çevrede bulunan vatandaşlar yangını anbean cep telefonlarıyla kaydetti. Araç sürücüsünün yangından yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Bir anda alev alan araç kullanılamaz hale geldi
Bir anda alev alan araç kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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