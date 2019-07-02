Bir Analiz Firmasına Göre 5G, 2023 Yılında 4G'den Daha Popüler Olacak

Analiz firması Canalys, 5G akıllı telefon piyasasını ele alan raporunu yayınladı. Rapora göre 5G teknolojisi, 2023 yılında 4G'yi geçecek; akıllı telefon üreticileri 1,9 milyar 5G destekli telefonu ihraç etmiş olacak.

(Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 5G destekli akıllı telefonlardan 1,9 milyar tane ihraç edilecek. 5G destekli telefonlar, 2023 yılında 4G telefon ihracı sayısını geçecek.)

2023'ün öngörülebilen en yüksek noktasında 5G'li cihazlar piyasada toplam %51,4'lük bir paya sahip olacak. 5G teknolojisini kullanan cihazların dağılımlarına baktığımız zaman Çin'de 5G destekli telefon oranının %34 olması beklenirken Kuzey Amerika'da %18,8, Asya/Pasifik bölgesindeyse %17,4'lük bir dağılım bekleniyor.

Analiz firması Canalys, devletlerin 5G gelişimini desteklemesinin de 5G'nin büyümesine büyük bir katkısı olduğunun altını çizdi. Bu desteklerin bir sonucu olarak 2020 yılında Çin'de kullanılan akıllı cihazların %17,5'inin 5G destekli olacağı söyleniyor.

Tüm bu bilgilerin yanı sıra 5G teknolojisinin hâlâ gelişmekte olduğunu unutmamakta fayda var. 5G teknolojisinin tüm imkanlarından yararlanmak için belirli bir zaman ve ciddi meblağların ödenmesi gerekiyor.