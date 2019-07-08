Bir Analist, 2019 Model iPhone Satışlarının Hayal Kırıklığı Yaşatacağını İddia Etti

2019 model iPhone'larda bazı köklü değişikliklerin gerçekleşmesi bekleniyor. Beklenen değişiklikler arasında telefonun boyutu ve batarya kapasitesi bulunuyor. Bataryadaki artışa sebep olarak ise Mate 20 Pro ve Samsung Galaxy S10 serisinde kullanılmaya başlanan güç paylaşımı özelliğinin iPhone 11'lere gelecek olması gösteriliyor.

Yeni iPhone'larda görülecek olan bir diğer değişiklik ise kameralarda yaşanacak. iPhone 11 ve 11 Max, üç arka kameralı bir tasarıma 11R ise iki arka kameralı bir tasarıma sahip olacak. Ancak Seeking Alpha'ya göre bu değişiklikler pek de işe yaramayacak ve Apple, 2018'de olduğu gibi 2019'da da iPhone satışlarında problemler yaşayacak.

Rosenblatt Securities analisti Jun Zhang'e göre, 2019 model iPhone'ların satışları hayal kırıklığı yaşatacak. Zhang ayrıca 2019'un ikinci yarısında iPad satışlarında da bir azalma gerçekleştiğini dile getirdi. Ocak ve mart aylarını kapsayan şirketin ikinci mali çeyreğinde iPad şaşırtıcı bir şekilde %22'lik bir artış göstererek 4,87 milyar dolara ulaşmıştı.

Analistin notlarına göre Homepod, AirPod ve Apple Watch gibi diğer Apple ürünlerinin satışları da şirkete yeterince katkıda bulunamayacak. Zhang ayrıca Apple'ın büyüklükte ikinci, kârlılıkta birinci sırada bulunan Servisler biriminin de kanamasının durmayacağını dile getirdi. Apple, düşen iPhone satışlarını aylık abonelik gelir sistemini kurarak ekarte etmeye çalışmıştı.

Güvenlik firması, Apple'ın önümüzdeki 6 aylık ve 12 aylık gelirlerinde "temel bozulmalar" yaşanacağını ön gördü ve Apple hisselerinin durumunu "elde tut"tan, "sat"a çevirdi. Zhang, Apple'ın şu an 200 dolar olan hisselerinin 150 dolara düşeceğini de düşünüyor.