Bir Anadolu kumpanyası: Odunpazarı Belediye Tiyatrosu
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Bir Anadolu kumpanyası: Odunpazarı Belediye Tiyatrosu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Bir Anadolu kumpanyası: Odunpazarı Belediye Tiyatrosu

Eskişehir Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, çalışmalarına 'kumpanya' mantığı ile devam ediyor.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, çalışmalarına 'kumpanya' mantığı ile devam ediyor.

İlçede Kazım Kurt, Odunpazarı Belediye Başkanı olduktan sonra Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü kuruldu. Asıl ciddi adımlar da bundan sonra atılmaya başlandı. Tiyatro Müdürlüğü kurulduktan sonra da Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, 11 yetişkin, 6 da çocuk oyunu ile haftanın 5 günü ve hiç perde kapatmadan yoluna devam etti. Eskişehir'in profesyonel 3'üncü tiyatrosu olan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, koronavirüs pandemisi nedeniyle perdelerini kapatmak zorunda kaldı. Ancak onlar bunu fırsata çevirerek çalışmalarını youtube ve sosyal medyaya taşıdı. Skeçler, parodiler çeken hatta sokak röportajları yapan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, zor şartlarda bile sevenlerini tiyatrosuz bırakmadı. - ESKİŞEHİR

Bir Anadolu kumpanyası: Odunpazarı Belediye Tiyatrosu
Bir Anadolu kumpanyası: Odunpazarı Belediye Tiyatrosu
Bir Anadolu kumpanyası: Odunpazarı Belediye Tiyatrosu
Bir Anadolu kumpanyası: Odunpazarı Belediye Tiyatrosu
Bir Anadolu kumpanyası: Odunpazarı Belediye Tiyatrosu
Bir Anadolu kumpanyası: Odunpazarı Belediye Tiyatrosu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 17:16:52. #1.15#
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