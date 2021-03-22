Bir amcasını öldüren, diğerini yaralayan yeğen tutuklandı
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Bir amcasını öldüren, diğerini yaralayan yeğen tutuklandı

22.03.2021 16:30 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:44
Bir amcasını öldüren, diğerini yaralayan yeğen tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, tartıştığı amcalarından birini silahıyla vurarak öldüren, diğerini de yaralayarak daha sonra teslim olan zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, tartıştığı amcalarından birini silahıyla vurarak öldüren, diğerini de yaralayarak daha sonra teslim olan zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, Torbalı ilçesine bağlı Ahmet ilçesinde meydana gelmişti. Zeytin tarlasında amcalarıyla çalışan Ercan K. (32), tartışma sonrası silahıyla Süleyman K.'yı (47) öldürmüş, diğer amcası Osman K.'yı yaralamıştı. Zanlı, daha sonra ise jandarmaya teslim olmuştu.

Ercan K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından jandarma tarafından adliyeye sevk edildi. Zanlı, daha sonrada adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu. - İZMİR

Bir amcasını öldüren, diğerini yaralayan yeğen tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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