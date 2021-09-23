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Bir amcanın 150 kilometrelik en ağır yolculuğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bir amcanın 150 kilometrelik en ağır yolculuğu

Antalya'da kusmuğu soluk borusuna kaçan 5 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Antalya'da kusmuğu soluk borusuna kaçan 5 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi. Talihsiz yavrunun cenazesini kucağında taşıyan kuzeni, onu amcasının bulunduğu otomobilde yine kucağında taşıyarak memleketine götürdü.

Olay, Kaş ilçesine bağlı Kasaba Mahallesi'nde dün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tevfik-Sadriye Kaya çiftçinin iki çocuğundan 5 yaşındaki Esma Nur Kaya, akşam saatlerinde bir anda rahatsızlandı. Yutkunamayan Kaya, ailesi Kaş Devlet Hastanesine götürdü. Buraya yapılan ilk müdahalenin ardından Esma Nur Kaya, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Ambulans Kemer ilçesine geldiği sırada ise küçük kızın durumu kötüleşince Kemer Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz yavru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakınlarından edinilen bilgiye göre, küçük kızın kusmuğunun soluk borusuna kaçtığı öğrenildi.

150 kilometre boyunca yeğeniyle aynı arabada gitti

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan Esma Nur Kaya'nın cenazesini almaya Amcası Hüseyin Kaya ve küçük kızın kuzeni Mehmet Kaya geldi. İşlemleri tamamlanan Kaya'nın cenazesini, kuzeni Mehmet Kaya kucağında taşıdı. Mehmet Kaya, cenazeyi bekletmemek için kendi talepleriyle küçük Kuzenini geldikleri otomobilin arka yolcu kısmına koyarken, ayakta durmakta bile güçlük çeken amcası Hüseyin Kaya'da otomobilin ön yolcu koltuğuna oturdu.

Küçük kızın cenazesi, defnedilmek üzer şehir merkezine 150 kilometre uzaklıkta bulunan Demre ilçesine götürüldü. - ANTALYA

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