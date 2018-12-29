Bir ailenin haberleşme gideri 2.878 TL

Türkiye'de bir sabit telefon ve bir internet aboneliği bulunan ve her bireyinin cep telefonu sahibi olduğu 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme gideri, vergiler dahil ortalama 239,84 TL, yıllık gider ise 2 bin 878 TL. Bu tutarın 2019 yılında artması bekleniyor.

Bir ailenin haberleşme gideri 2.878 TL

Türkiye'de bir sabit telefon ve bir internet aboneliği bulunan ve her bireyinin cep telefonu sahibi olduğu 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme gideri, vergiler dahil ortalama 239,84 TL, yıllık gider ise 2 bin 878 TL. Bu tutarın 2019 yılında artması bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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