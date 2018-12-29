Bir ailenin haberleşme gideri 2.878 TL

Türkiye'de bir sabit telefon ve bir internet aboneliği bulunan ve her bireyinin cep telefonu sahibi olduğu 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme gideri, vergiler dahil ortalama 239,84 TL, yıllık gider ise 2 bin 878 TL. Bu tutarın 2019 yılında artması bekleniyor.