27.08.2019 16:26

Bir ailenin gözyaşları... Kanser hastası kadın: "Çocuklarım için ölmek istemiyorum"

Cilt ve çene kanseri olan 3 çocuk annesi Ömür Elmastaş yardım bekliyor

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 çocuk annesi yakalandığı kanser hastalığında kurtulmak istiyor. Yardım bekleyen genç kadın ölmek istemediğini söyledi.

Bahçe Mahallesi'nde kirada oturan 38 yaşındaki çene ve cilt kanseri hastalığına yakalanan Ömür Elmastaş, çaresizlik içinde uzanacak yardım eli bekliyor.

Daha önceden yapılan tedavi ile çenesinin yarısı alınan Ömür Elmastaş'ın hastalığı her geçen ilerken, gittiği özel hastaneden tedavisin için 100 bin lira istendi. Hastalığı her geçen ilerleyen Elmastaş, "Çocuklarım için yaşamak istiyorum, ölmek istemiyorum. Allah rızası için bana bir yardım eli uzattın. Allah rızası için yardım edin. Devlet büyüklerimden yardım bekliyorum" dedi.

Ablasının dul ve kiracı olduğunu belirten kardeşi Gülhan Kara, kendilerinin ve komşularının yardımıyla geçindiklerini söyledi.

Kara, "Ablam çene kanseri, ameliyat yaptırdık ama çaresini bulamadık. Çünkü ablamın durumu yok, ablam yetim büyütüyor, öksüzdür, kiracıdır, umudu yok. Tümör bütün vücuduna dağılıyor. Cumhurbaşkanımız, başbakanım yardımcı olun, ablamın acılarını durdurun. Yardımcı olun Cumhurbaşkanım duyun sesimizi" dedi.

Çocuklarının en büyüğü 19 yaşındaki Bahar Elmastaş, annesinin 3 yetimi büyüttüğünü söyledi.

Bahar Elmastaş, "Annemiz bize baktı, bizleri büyüttü, gözümüzün önünde her geçen gün eriyor. Sizden yardım bekliyoruz, doktorların bize söylediği durumun kötüye gittiğini söyledi. Kiracı olarak 3 yetimi büyüttü, ne olun yardım edin, babamız yok annemizi de kaybetmek istemiyoruz. Yalvarırım bize yardım edin" dedi.

Hastalığın tedavi için 100 bin liraya ihtiyaç olan Ömür Elmastaş, yardım beklerken, yardım edeceklerin aile büyüklerinden Metin Kara ile 05359272452 irtibata geçebilecekleri belirtti.

Kaynak: İHA