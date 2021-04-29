Bir ailenin daha evladına kavuşması Diyarbakır annelerini umutlandırdı
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Bir ailenin daha evladına kavuşması Diyarbakır annelerini umutlandırdı

Bir ailenin daha evladına kavuşması Diyarbakır annelerini umutlandırdı
Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evladına kavuşması Diyarbakır annelerinin umudunu artırdı.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evladına kavuşması Diyarbakır annelerinin umudunu artırdı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 605'inci gününde sürüyor.

Muş'tan 30 Aralık 2020'de Diyarbakır'a gelerek, HDP il binası önünde oturma eylemine katılan baba Bayram Yetkin'in 6 yıllık hasretin ardından oğlu Recep'e sarılması bekleyişini sürdüren diğer ailelere moral oldu.

Anne Ayşegül Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 25'inci ailenin evladına kavuşacağını açıklamasının ardından büyük bir sevinç yaşadıklarını söyledi.

"Hakkımız olan evlatlarımızı dağdan indireceğiz"

Eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade eden Biçer, "Her gün yeni bir fidan kazanıyoruz. Tüm evlatlarımızı dağdan indirene kadar mücadelemizde kararlıyız. Hakkımız olan evlatlarımızı dağdan indireceğiz. Tüm anne ve babalara sesleniyorum, evladını terörün pençesine kaptıran anne ve babalara diyoruz ki; gelin bize katılın, birlik, beraberlik içinde mücadele edelim. Anneler isterlerse başarabilir, evlatlarını geri kazanabilirler." dedi.

Baba Süleyman Aydın da 25'inci ailenin güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarına kavuşmasının kendilerine umut olduğunu belirtti.

Ramazanda da mücadelelerine devam ettiklerini dile getiren Aydın, "Bu çocuğumuzun teslim olması hepimize çok büyük umut oldu. Allah razı olsun devletimizden. İnşallah darısı bizim çocuklarımızın başına." diye konuştu.

Aydın oğluna seslenerek, "Oğlum korkmayın, güvenlik güçlerine teslim olun. Bakın 25 evlat teslim oldu, hepsi ailesinin yanına gitti. Mağaralarda sizi ölüme mahkum ediyorlar. Devletimize teslim olun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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