Bir aile bu araçtan sağ çıktı

27.08.2019 09:23

İzmir'in Bergama ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Araçtaki aile kazadan sağ kurtuldu.



Edinilen bilgiye göre, Soma'dan Bergama yönüne seyir halinde olan 10 BAY 26 plakalı otomobilin sürücüsü İmral Kaya (42) direksiyon hakimiyetini kaybedince araç bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar kazayı sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan sürücü Kaya'nın eşi Zühre Kaya (32) ve iki çocukları kazayı hafif yaralarla atlattı. Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA