Bir Adam, 300 Metrelik Binaya Ekipmansız Şekilde Tırmanırken Görüntülendi (Video)

Bu sabah erken saatlerde bir adam, Londra'nın en yüksek binası Shard'a hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmadan tırmanırken görüntülendi. Saat 05.15'te adamı görerek polise ihbar eden tanıklar, adamın kulenin 309 metrelik zirvesine yaklaşırken tespit etti.

95 katlı gökdelene tırmanırken tespit edilen adam, nefes kesen görüntülere sebep oldu. Binanın köşesinden tutunarak yukarıya doğru tırmanan adam, birçok kişinin ilgisini çekti.

Bir Twitter kullanıcısı, tırmanan kişinin binaya girdikten sonra polisle konuştuğunu belirtti. Tırmanan kişiyi tanıdığını belirten biri, The Mirror'a adamın nasıl Shard' çıktığını anlattı. Adam, olayı anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"London Bridge Station'dan geçti, birinden destek aldı ve tırmanmaya başladı. Başlangıçta vantuzları kullandı ancak sonrasında vantuzları atarak tamamen ekipmansız bir şekilde tırmanmaya devam etti."

Tırmanışını tamamladıktan sonra binaya giriş yapan adam polislerle karşılaştı ancak tutuklanmadı.

Metropolitan Polis sözcüsü verdiği röportajda, saat 05.15'te Shard'da bir tırmanıcının ihbar edildiğini belirtti. Sözcü, ekiplerin hemen gönderildiğini ve adam binaya girince adamla konuşulduğunu belirtti.

Tırmanış videosu

Bu sabah yaşanan olay, Shard için sıra dışı bir olay olmadı. Geçmişte 'Fransız Örümcek Adam' olarak bilinen bir kişi, ip olmadan binaya çıkmaya çalışmıştı. 56 yaşındaki Alain Robert isimli Fransız adam, 230 metrelik Heron Tower isimli binaya tırmanmıştı.

Kendisine ait bir sitesi de olan ve bunu bir yaşam biçimi olarak benimseyen Alain Robert, sitesinde ölümden döndüğünü ve bazı tırmanışlarında ciddi şekilde yaralandığını da belirtiyor.