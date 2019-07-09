Bir ABD'li Şirkete Göre Hongmeng OS, Android'in Sonunu Getirebilir

Huawei, Trump yönetiminin aldığı yaptırım kararı sonrasında kendi işletim sistemini piyasaya süreceğini açıklayarak Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle de Google'a kılıç çekti. Google, Huawei'nin Android lisansını iptal ettiğini açıkladı ve bu da dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisinin geliştireceği yeni akıllı telefonlarında Android işletim sistemini kullanamayacağı anlamına geldi.

Çinli teknoloji devi Huawei ise, kendi işletim sistemi hakkında net bir açıklama henüz yapmadı. Şirket, işletim sisteminin Android'e oranla çok hızlı olduğunu ve Çinli telefon üreticilerinin Hongmeng OS'u fazlasıyla beğendiğini açıklamakla yetindi. Şimdi ise ABD merkezli bir araştırma şirketi, Hongmeng OS'un Android için büyük bir tehdit olduğunu açıkladı.

Strategy Analytics isimli bir şirketin yapmış olduğu son araştırmaya göre Huawei, kendi işletim sistemini 2019 yılının sonunda Çin'de bulunan müşterilerinin hizmetine sunacak. 2020 yılının başlarında ise Hongmeng OS, Avrupa pazarına açılacak. Ayrıca bu işletim sistemi, Android'in küresel pazardaki hakimiyetini tamamen yitirmesine neden olmasa bile baskın konumunu ciddi anlamda zayıflatacak.

Android işletim sistemi, küresel pazarın yüzde 80'inden fazlasına hakim. Ancak dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung ve ikinci en büyük akıllı telefon üreticisi Huawei, Android'in bu konumda olmasını sağlayan en büyük faktörler. Huawei'nin Hongmeng OS kullanması Android'e ciddi anlamda zarar vereceği gibi olası bir Samsung hamlesi, Android'in sonunu getirebilir.

Huawei bugün bile yeni amiral gemisi telefonlarında Android işletim sistemini kullanmak istiyor. Ancak sürecin nasıl işleyeceği hakkında bir yorum yapmak şu an için çok zor. Eğer Google, kararından geri dönmezse Huawei'nin yeni amiral gemileri Hongmeng OS işletim sistemine sahip olacaklar ve bu durum, Android'in alacağı ilk darbe olacak. Şimdi gözler, Huaweinin 9-11 Ağustos arasında gerçekleştireceği 2019 geliştirici konferansında. Bu konferans, şirketin kendi işletim sistemini tanıtması için büyük bir fırsat yaratacak ve Huawei bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirecek.