BiP'in lüks araba ödülünün sahibi Gaziantepli çiftçi oldu

GAZİANTEP (DHA) - Yerli iletişim platformu BiP'in düzenlediği Mini Cooper ödüllü çekilişin talihlisi belli oldu. 515 bin BiP kullanıcısının katıldığı çekilişte talih, Gaziantepli 37 yaşındaki çiftçi Enver Bulut'a güldü.

Türkiye'nin yerli iletişim ve yaşam platformu BİP'in düzenlediği Mini Cooper ödüllü çekilişinin talihlisi belli oldu. Çekiliş, Bakırköy 63. Noterliği başkatibi ve Milli Piyango İdaresi yetkilileri huzurunda gerçekleşti. Tüm Türkiye'den 515 bin BiP kullanıcısı arasında gerçekleştirilen çekilişin talihlisi, Gaziantep'te yaşayan Enver Bulut oldu.

GAZİANTEPLİ ÇİFTÇİNİN HEYECANI

Turkcell'in İstanbul'daki Genel Müdürlük binasında düzenlenen törenle hediyesini teslim alan Enver Bulut, çekilişi kazandığı için çok sevindiğini belirtti. Bulut, "Gaziantep'te çiftçilikle uğraşıyorum. Çekilişle ilgili bilgi mesajı geldiğinde kampanyaya katılmaya karar verdim. Aradan 2 ay geçti, çekilişi kazandığıma dair bir mesaj geldi, ilk önce gözlerime inanamadım. Tekrar kontrol ettiğimde kazandığımı anladım. Bu vesileyle BiP'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel