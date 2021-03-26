Türkiye'nin uygulaması BiP dünyada hızla yayılıyor
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Türkiye'nin uygulaması BiP dünyada hızla yayılıyor

Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Güncel
Türkiye'nin uygulaması BiP dünyada hızla yayılıyor

Türk mühendislerince geliştirilen BiP'in dünya çapında indirilme sayısı 76 milyonu geçti.

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Türk mühendislerince geliştirilen BiP'in dünya çapında indirilme sayısı 76 milyonu geçti.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, ocak ayından itibaren kişisel verilerin güvenliği, işlenmesi ve özellikle 3. taraflarla paylaşılması konusunda hassasiyet sahibi milyonlarca kullanıcının tercih ettiği BiP, 12 ülkenin uygulama market listesinde birinci sıraya yerleşirken 19 ülkede de ilk 3 arasında yer almayı başardı.

Ocak ayından itibaren 15,8 milyonu Türkiye dışından olmak üzere 31 milyonu aşkın yeni kullanıcı BiP'i tercih etti. Özellikle Endonezya, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Malezya'da yoğun ilgi gören BiP'e sadece bu 5 ülkeden 10 milyon yeni kullanıcı katıldı. AppStore'da 4,6 ve Google Play'de 4,5 memnuniyet puanı ile rakiplerinden açık ara önde yer alan BiP, kişisel verilerin güvenliğiyle ilgili artan kaygılar nedeniyle yaşanan dijital göçte en çok tercih edilen uygulamalardan biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, rakip uygulamalardan farklı olarak, BiP kullanıcılarının kişisel verilerini reklam, promosyon veya kampanya gibi pazarlama faaliyetleri için üçüncü taraflarla paylaşma zorunluluğu olmadan uygulamayı kullanabildiğini kaydetti.

Tansuğ, BiP'in, bugün dünyanın 192 ülkesinde milyonlarca kullanıcıya sahip global bir oyuncu olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rakiplerimizden yıllarca önce hayata geçirdiğimiz grup görüntülü görüşme, web ara yüzünden sesli ve görüntülü arama, kaybolan mesaj, 106 farklı dilde anlık çeviri ve para gönderme gibi yenilikçi özelliklerimizin yanı sıra kişisel verilerin korunması konusunda uyguladığımız şeffaf politikamız ile dünya genelinde en hızlı büyüyen iletişim platformlarından biri olduk. Güçlü altyapımız ve üstün teknoloji ile donatılmış veri merkezlerimiz sayesinde BiP'e gösterilen yoğun ilgiyi başarı ile karşıladık. Kullanıcılarımızdan gelen geri dönüşleri çok önemsiyor, onlardan gelen talepler doğrultusunda uygulamamızı daha da geliştirmeyi sürdürüyoruz. Rakip uygulamalardaki mevcut sohbet geçmişlerinin ve grupların BiP'e taşıması için 'Sohbet Taşıma' özelliğini önümüzdeki günlerde kullanıcılarımıza sunacağız."

BiP, Türkiye için geliştirilmiş özel yetenekleriyle de rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Türkiye'nin uygulaması sunduğu 10 kişiye kadar HD kalitesinde görüntülü grup görüşme, mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde anlık çeviri ve HD fotoğraf paylaşım imkanı gibi göze çarpan özellikleri ile fark yaratmaya devam ediyor. Afet ve acil durumlarında kullanıcıların yakınlarıyla konumlarını ve durumlarını tek tuşla paylaşabilmelerini sağlayan Acil Durum Butonu özelliği deprem kuşağında yer alan Türkiye'ye özel olarak geliştirilmiş teknoloji.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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