BioWare'den N7 Günü Sürprizi: 'Mass Effect Devam Edecek'

N7 gününün şerefine BioWare Twitter hesabında Mass Effect serisinin devam edeceğini söyleyen yepyeni bir tanıtım afişi paylaştı.

Mass Effect'in hayranları için büyük bir önem taşıyan 7 Kasım, yani N7 günü, genellikle hayranların katkılarıyla ve yapımcıların sürprizleriyle kutlanan bir gün. Geçen sene Mass Effect Legendary Edition'ın duyurusu ve yeni bir Mass Effect'in yapımda olduğu haberiyle kutlanan bu gün için BioWare, Dragon Age 4 ile yeterince meşgul olduklarından pek bir şey sunamasa da günün kapanışını ufak bir sürprizle yaptı.

Mass Effect'in resmi Twitter sayfasında paylaşılan tanıtım afişi pek çok detayla ilgi çekmeyi başardı. Biri krogan olmak üzere dört kişinin bir uzay gemisinden indiğini gördüğümüz sahnede ekibimiz olduğunu düşündüğümüz bu grup farklı bir vücut yapısına sahip bir varlık ile karşı karşıya duruyor. Bu kuş bakışı görüntüde dikkat çeken asıl şey ise mavi, gri ve beyaz tonlarına sahip tepelerin ortadaki devasa mavi krater ile birleştiğinde bir geth görüntüsünü ortaya çıkarması. 3. oyunda gethlerin kaderi tamamen elinizde olmuş olsa da yeni oyundaki kaderlerinin nasıl şekillendiği, onları yok ettiyseniz nasıl geri döndükleri ve onları yaşamaya layık gördüyseniz bu zaman içinde nasıl değişmiş oldukları konusu heyecan yaratıyor. Ayrıca afişin altındaki 'Mass Effect devam edecek' yazısı hayranların tüylerini diken diken etmeye de yetiyor.

Bu gizem dolu afişin yanında BioWare N7 günü için küçük bir blog gönderisi de hazırlamış. Bu blogda Mass Effect Legendary Edition'da yapılmış seçimlerin istatistiklerinin yanı sıra N7 günü için hazırlanmış küçük içerikler de var. Bunların arasında yepyeni Steam stickerları, Legendary Edition indirimi, cosplay rehberi ve Soylent Cosplay ortaklığıyla hazırlanmış cosplay kılavuzu videoları, sanatçılar için #BioWareGiveaway tagını kullanarak eserlerini paylaşabildikleri ödüllü etkinlik ve yepyeni ME gifleri var.

Yeni oyun ile ilgili henüz hiçbir detay verilmese de blogdaki son bir not bir süreliğine daha yüreğimize su serpmeye devam edecek: "Tabii ki, Mass Effect evrenindeki bir sonraki macera için sıkı çalışmaya devam ediyoruz."

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