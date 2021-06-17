Biontech yan etkileri nelerdir? Hamileler aşı olmalı mı?
Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında " Biontech yan etkileri nelerdir? Hamileler aşı olmalı mı?" sorusu yer aldı. Peki, Biontech yan etkileri nelerdir? Hamileler aşı olmalı mı??
Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Konu hakkında detaylar merak edilirken Biontech kan pıhtılaşması yapar mı, konusunu merak etti. İşte, detaylar.
HAMİLELER AŞI OLMALI MI?
Gebelikte COVID-19 mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19'u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir.