BioNTech ve Pfizer, korona virüs aşısı için sonbaharda aşı onayı isteyecek
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BioNTech ve Pfizer, korona virüs aşısı için sonbaharda aşı onayı isteyecek

Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech ve ABD merkezli Pfizer, yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri aşı için Ekim ayında onay isteyecek.

BioNTech ve Pfizer, korona virüs aşısı için sonbaharda aşı onayı isteyecek
11.08.2020 19:12 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:15

Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech ve ABD merkezli Pfizer, yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri aşı için Ekim ayında onay isteyecek.

Yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı birçok ülkede aşı çalışmaları devam ederken, Almanya'da bulunan ve Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech ve ABD merkezli Pfizer'den sevindirici haber geldi. Almanya'nın Mainz kentinde laboratuvar ve klinik testlerini başarılı bir şekilde tamamlayan Biontech ve ABD'li Pfizer, geliştirilen aşı için Ekim ayında pazar onayı alınması kapsamında başvuru yapmayı ve aşıyı mümkün olan en kısa sürede pazara sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Prof. Dr. Uğur Şahin üç aşamalı deneylerin rekor sürede başarıyla tamamladıklarını açıklayarak klinik testler için Temmuz ayının sonunda 30 bine yakın katılımcıyla aşı üzerine küresel bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Şahin, elde ettikleri BNT162b2 etken maddesinin test edildiğini ve olumlu neticeler aldıklarını duyurdu.

BioNTech ve Pfizer, İngiltere, ABD, Japonya ve Kanada ile 250 milyondan fazla doz AŞ için tedarik anlaşmaları imzalamıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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