Biontech'ten 3. doz aşı açıklaması

Pfizer Biontech aşı firması covid-19 aşılarını yaptıran kişilerin en geç 12 ay içinde 3. doz aşıya ihtiyaç duyabileceklerini duyurdu.

Pfizer Biontech aşı firması covid-19 aşılarını yaptıran kişilerin en geç 12 ay içinde 3. doz aşıya ihtiyaç duyabileceklerini duyurdu. ABD'li ilaç firması Pfizer BioNTech, yeni tip korona virüs aşılarını yaptıran kişilerin en geç 12 ay içinde üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyabileceklerini duyurdu. Firmanın CEO'su Albert Bourla katıldığı bir televizyon programında "Yeni virüs çeşitlerinin görülmesi bu kararı almada önemli bir rol oynayacak." dedi.

Pfizer'in verilerinin 2 binden fazla aşılanmış kişiye dayandığı ancak korumanın 6 ay sonra devam edip etmediğini belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğu bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı