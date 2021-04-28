Biontech tek doz yeterli mi? Biontech tek doz mu?
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Biontech tek doz yeterli mi? Biontech tek doz mu?

Biontech tek doz yeterli mi? Biontech tek doz mu?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Koronavirüs aşılama işlemlerinin başlamasıyla koronavirüs aşıları hakkında detaylar da merak edilmeye başlandı. Konu hakkında çeşitli aramalar yapılırken Biontech tek doz mu ve Biontech tek doz yeterli mi gibi konular merak edildi.

Alman BioNTech aşısının ilk doz sonunda oluşturduğu antikor düzeyinin yüksek olması, tek dozun yetebileceği önerisini gündeme getirdi. Prof. Dr. Melih Us'un, "1 ay sonra test yapılıp etkinliği ölçülsün. Yeterliyse çift yerine tek doz BioNTech yapılarak 57 milyon kişi korunabilir" tavsiyesini uzmanlar Hürriyet'e değerlendirdi.

BİONTECH TEK DOZ YETERLİ Mİ?

Prof. Dr. Necmettin Ünal: Tek doz aşı Sinovac'ta olamaz, BioNTech'in de böyle kullanılmamasını tercih ederim. Bugün İsrail önümüzdeki sene yapılacak BioNTech ve Moderna aşılarını bile satın aldı. Ülkesinde yüzde 80'in üzerine çift doz aşı yaptı. Hayali projeler üzerinde tartışmanın bir anlamı yok. Günlük aşılama 30 binlere düştü. Bu arada aşı olmak için çabalayan insanlar var. Bu insanların talebi karşılanamıyorsa, bu ya aşı yok demektir ya da çok kötü bir organizasyon var demektir. Daha fazla aşı alıp alamayacağımız belli değilken, kapanma basamaklarını yapmamışken, '57 milyon aşı yapılırsa ne olur' gibi sanal bir projeyi tartışmamak gerekir." Dedi.

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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