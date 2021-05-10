BioNTech, Singapur'da mRNA üretim tesisi kuracak
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BioNTech, Singapur'da mRNA üretim tesisi kuracak

BioNTech, Singapur'da mRNA üretim tesisi kuracak
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Singapur'da mRNA (mesajcı RNA) teknolojisine dayanan aşıları için bölgesel bir merkez ve yeni bir üretim tesisi kurmayı planladığı bildirildi.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Singapur'da mRNA (mesajcı RNA) teknolojisine dayanan aşıları için bölgesel bir merkez ve yeni bir üretim tesisi kurmayı planladığı bildirildi.

BioNTech'ten yapılan açıklamada, Güneydoğu Asya için bölgesel merkez olacak Singapur ofisinin 2021'de açılmasının planladığı belirtildi.

Şirketin üretim ağını genişletmek için çalışmalar yaptığına yer verilen açıklamada, Singapur'da üretim tesisinin 2023 yılına kadar faaliyete geçmesinin beklendiği ve yaklaşık 80 kişilik istihdam sağlayacağı ifade edildi.

BioNTech'in açıklamasında, Alman şirketin Güneydoğu Asya'da üretime başlamasının Singapur Ekonomik Kalkınma Kurulu (EDB) tarafından desteklendiğine vurgu yapılarak, bunun gelecekteki salgın tehditlerine karşı hızlı yanıt verme olanağı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Singapur'un mükemmel bir iş ortamı sunduğunu belirterek, "Üretim ağımızda birden fazla noktamızın olması, küresel ayak izimizi artırmada ve yeteneklerimizi geliştirmede önemli bir stratejik adımdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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