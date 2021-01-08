BioNTech-Pfizer aşısının üretiminde çalışanlar gelecek hafta aşılanacak
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BioNTech-Pfizer aşısının üretiminde çalışanlar gelecek hafta aşılanacak

08.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:18
BioNTech-Pfizer aşısının üretiminde çalışanlar gelecek hafta aşılanacak

BioNTech ve Pfizer tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının Belçika'daki üretiminde çalışan yaklaşık 3 bin kişi gelecek hafta aşılanacak.

BioNTech ve Pfizer tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının Belçika'daki üretiminde çalışan yaklaşık 3 bin kişi gelecek hafta aşılanacak.

Kovid-19 aşısı, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in Belçika'nın Puurs kasabasındaki fabrikasında üretiliyor ve Avrupa'ya dağıtılıyor.

Şirketin Belçika'daki Sözcüsü Koen Colpaert, Belçika'daki aşılama stratejisinin dışına çıkarak kendi çalışanlarına aşı yapılacağını, böylece yüksek talep nedeniyle fabrikadaki üretimde olası sıkıntıları engellemeyi amaçladıklarını bildirdi.

Colpaert, "Şirket içinde çalışanlara aşı yapıp yapmama konusunda uzun tartışmalardan sonra aşılama kararı alındı. Puurs tesisimizde aşının üretimi ve dağıtımından sorumlu 3 bin kişi bulunuyor. Şu aşamada bu kişilerin hastalanıp, üretim süreci dışına çıkmasını istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Şirketin bulunduğu Belçika'daki aşılama stratejisinde ilk olarak bakım evlerinde kalan ileri yaşlardaki kişiler, ardından hastane ve diğer sağlık çalışanlarının aşılanması planlanıyor.

Pfizer'in "üretim tesisindeki çalışanlarını aşılama talebinin daha önce kabul görmediği" iddia edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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