BioNTech-Pfizer aşısının AB'de 12-15 yaş grubu için değerlendirme süreci başladı
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BioNTech-Pfizer aşısının AB'de 12-15 yaş grubu için değerlendirme süreci başladı

BioNTech-Pfizer aşısının AB'de 12-15 yaş grubu için değerlendirme süreci başladı
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanılmasının onayı için değerlendirmeye başladığını duyurdu.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanılmasının onayı için değerlendirmeye başladığını duyurdu.

EMA'dan yapılan açıklamaya göre, "Comirnaty" adlı aşının 12-15 yaşındaki çocuklarda kullanılabilmesi için yapılan başvurunun ardından başlayan değerlendirme sürecinin haziranda sonuçlanması bekleniyor.

Aşının "hızlandırılmış" değerlendirme sürecinde, 12 yaşından büyük ergenlerin katıldığı klinik çalışmaların sonuçları incelenecek.

Aşı şu anda 16 yaş ve üzerindeki kişilerde kullanılabiliyor. Kovid-19 hastalığının önlenmesinde kullanılan aşı, "mRNA" adı verilen bir molekül içeriyor. Bu molekülde, hastalığa neden olan SARS-CoV-2 virüsünde doğal olarak bulunan "spike" proteini üretilmesine yönelik "talimat" bulunuyor. Aşı, böylece vücudu hastalığa karşı savunmak üzere hazırlıyor.

BioNTech-Pfizer aşısı Aralık 2020'de AB'den onay almış, yıl başında aşının kullanımı başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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