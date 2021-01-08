Biontech-Pfizer aşısı mutasyonlu koronavirüse karşı etkili mi? Biontech-Pfizer aşısı yüzde kaç etkili? Mutasyonlu koronavirüs nedir?

Yapılan araştırmalara göre Biontech-Pfizer aşısının yeni mutasyonlu koronavirüse karşı etkili olduğu belirlendi. Peki Biontech-Pfizer aşısı yüzde kaç etki sağlıyor? Mutasyonlu koronavirüs nedir?

Koronavirüs salgını etkisini sürdürürken, virüsün mutasyona uğraması insanları tedirgin etmişti. Üretilen aşıların mutasyona karşı etkili olup olmayacağı merak konusu olurken, Pfizer ve BioNTech'in birlikte ürettiği koronavirüs aşısının mutasyona karşı etkili olduğu açıklandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs etkisini hız kesmeden sürdürürken, ilk kez İngiltere'de daha sonra da Güney Afrika'da ortaya çıkarak 30'u aşkın ülkeye yayılan yeni mutasyon türü endişeye yol açtı. Dünyayı rahatlatacak açıklama BioNTech ile birlikte ilk onay alan aşıyı geliştiren ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan geldi.

BİONTECH-PFİZER AŞISI MUTASYONLU COVID-19 'A KARŞI ETKİLİ Mİ?

Pfizer/ Biontech'in yaptığı çalışma, kendi aşılarının İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni mutasyonlara karşı etkili olduğunu gösterdi. Henüz hakem değerlendirmesi bulunmayan araştırmada, Pfizer ve Texas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim insanları aşının N501Y adı verilen koronavirüsün mutasyonuna karşı etkili olduğu sonucuna ulaştı.

MUTASYONUN ANTİKORA KARŞI BAĞIŞIKLIK KAZANMASI YÖNÜNDE ENDİŞE VAR

Bilim insanları, aşının İngiltere ve Güney Afrika varyantlarında bulunan diğer mutasyonlara karşı etkili olup olmadığını görmek için benzer testler yapmayı planladıklarını kaydetti. Ayrıca Dormitzer, salgının yayılma hızının artmasında bu mutasyonların rolü olabileceğini söylerken, mutasyonun virüsün antikora karşı bağışıklık kazanmasını sağlamasına yönelik endişelerin bulunduğunu ifade etti.