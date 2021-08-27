BioNTech, mRNA tabanlı sıtma ve tüberküloz aşısı üretimi için Ruanda ve Senegal'e açılıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreticisi, Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Ruanda ve Senegal'de sıtma ve tüberküloz aşısı üretim tesisleri inşa etmeyi değerlendirdiğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreticisi, Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Ruanda ve Senegal'de sıtma ve tüberküloz aşısı üretim tesisleri inşa etmeyi değerlendirdiğini bildirdi.

BioNTech'ten yapılan açıklamada, Ruanda ve Senegal'de mRNA tabanlı sıtma ve tüberküloz aşısı üretim tesisleri kurmanın araştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bugün Almanya'nın başkenti Berlin'de Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Senegal Devlet Başkanı Macky Sall ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'in görüştükleri ve görüşmede BioNTech'in Afrika kıtasında sıtma ve tüberküloz için mRNA tabanlı aşılar üretme niyetini ortaya koyduğu belirtildi.

Şahin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, BioNTech'in mRNA tabanlı aşısına "destek ve güven" için teşekkür ederek, "Amacımız, Afrika'da aşılar geliştirmek ve tıp hizmetlerini ortaklaşa iyileştirmek için sürdürülebilir aşı üretim kapasiteleri oluşturmak." dedi.

BioNTech, temmuzda, Afrika'da sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan sıtma için bir aşı geliştirmeye çalışacağını açıklamıştı. Bugünkü açıklamasıyla, BioNTech, Afrika'da aşı üretim tesisi arayışını daraltarak, iki ülkeye indirmiş oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş