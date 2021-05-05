Biontech mi, Sinovac mı daha iyi? Sinovac ve Biontech aşısından hangisi daha etkili?

Covid aşılamaları devam ediyor. Biontech mi, Sinovac mı daha iyi? Sinovac ve Biontech aşısından hangisi daha etkili? soruları merak ediliyor. Koronavirüs'e (COvid-19) karşı Sinovac ve BioNTech aşısından hangisi daha etkili tartışmalarına uzmanlar ne diyor? Sinovac mı Biontech mi daha etkili? Sinovac ve BioNTech aşısından hangisi daha etkili? Sinovac ve Biontech aşısından hangisi yapılmalı? İşte detaylar...

Koronavirüs salgını ile mücadelede dünya genelinde uygulanan 5 aşı mevcut. Biontech, Sputnik V, Moderna, AstraZeneca ve Sinovac. Türkiye'de ise Sinovac ve ardından Biontech aşısı uygulanmaya başladı. Vatandaşlar aşı randevusu alırken istediği aşıyı tercih edebiliyorlar. Peki, hangi aşıyı yaptırmalı? Hangi aşı daha etkili? İşte Biontech ve Sinovac aşısı arasındaki farklar...

BİONTECH Mİ, SİNOVAC MI DAHA İYİ?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Özgüneş, aşı tercihinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Özgüneş, "Her iki aşı da olur. Biontech aşısı ölü aşı olmadığı için bağışıklığı baskılanmış kişiler için uygun değil. Hangi aşı müsait ise o yapılmalıdır" dedi.

BU AŞILAR MUTASYONLU VİRÜSLERE KARŞI ETKİLİ Mİ? AŞILARIN YAN ETKİLERİ VAR MIDIR?

Bu aşılar, günümüzde mutasyonlu virüslere karşı da etkili olarak kabul edilmektedir diyen Özgüneş, "Genel anlamda önemli yan etkileri olmadığı kabul edilmekle birlikte, İngiltere'de uygulanan AstraZeneca aşısının kan pıhtısı oluşturduğu iddiası üzerinde ısrarla durulmaktadır" dedi.

AŞILAR ÖLÜM ORANINI AZALTTI MI?,

Özgüneş, "Henüz, böyle bir iddia için zaman erken olmakla birlikte, bu mümkün gibi görünmekte ve öyle olduğu iddia edilmektedir. Öte yandan aşıya rağmen hastalığı geçirenlerin hafif geçirdikleri gözlenmektedir" açıklamalarında bulundu.

KORONAVİRÜSÜ ATLATAN KİŞİLER AŞI OLMALI MIDIR?

Bugünkü bilgilerimize göre korona hastalığını geçirseniz bile, aşı yaptırmanızı önermekten başka çaremiz yok. Hastalığı geçiren kişiler aşı olduğunda bir zararı görülmemiştir. Herhangi bir zararı yok.

YERLİ AŞI KORONA İLE SAVAŞIMIZDA BİZLERE UMUT OLUR MU?

Evet, yerli aşı ülkemiz için koronaya umut olabilir. Çünkü bu aşıya çok rahat ulaşacağız demektir. Yeterli sayıda vatandaşımız aşılanmış olacaktır. Böylelikle salgınla olan mücadelemizde bizleri iyi bir noktaya getirecektir.

AŞININ 2. DOZUNU YAPTIRMADIĞIMIZDA HAYATİ RİSK OLUŞUR MU?

Evet, aşının ikinci dozunu yaptırmadığımızda hayati risk olabilir. Daha bugün 3. doz aşıdan bile söz edilmektedir. Bu nedenle randevu aldıktan sonra aşı yaptırmaya gitmeyenler tekrar düşünmelidirler.