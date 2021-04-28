BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'den mutasyonlu virüs açıklaması

BioNTech kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin bugün Alman basın mensuplarına online yaptığı açıklamada, "Hindistan mutasyonunu test etmeye devam ediyoruz.

BioNTech kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin bugün Alman basın mensuplarına online yaptığı açıklamada, "Hindistan mutasyonunu test etmeye devam ediyoruz. Ancak Hindistan varyantında daha önce test ettiğimiz ve aşımızın etkili olduğu mutasyonlar var, bu nedenle etkili olacağından eminim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı