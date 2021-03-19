BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Almanya'da liyakat nişanı-2

"GELECEKTEKİ SALGINLAR DAHA YIKICI OLABİLİR"

Törende Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walyer Steinmeier'den sonra konuşma yapan Prof. Dr. Uğur Şahin, gelecekte insanlığın karşılaşacağı salgınların daha yıkıcı etkisi olabileceğini altını çizdi. Şahin, hazır olmanın önemine vurgu yaparak, "İlaç üreticilerinin ve hükümetlerin amacı, aşı geliştirildikten sonraki üç ay içinde tüm dünyayı aşılayacak üretim kapasitesine sahip olmak gerekir" diye konuştu. Şahin, mevcut aşı kampanyalarında dünyada birçok ülkeye hala aşı ulaşmadığını belirterek, kamu-özel ortaklığının gerekliliğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı