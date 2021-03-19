BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin AA'ya konuştu (2)

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, tarafından verilen liyakat nişanını almak üzere Berlin'e geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, tarafından verilen liyakat nişanını almak üzere Berlin'e geldi. Liyakat nişanı için düzenlenen törenin ardından Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Şahin ve Türeci'yi Büyükelçi Ali Kemal Aydın ve eşi Berna Aydın karşıladı. Prof. Dr. Uğur Şahin çalışmaları hakkında Anadolu Ajansı'na konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ