Biontech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Avrupa İmmünoloji Kongresi'nde konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Biontech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Avrupa İmmünoloji Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Biontech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Avrupa İmmünoloji Kongresi'nde konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel

Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, 6. Avrupa İmmünoloji Kongresi'nde (ECI), "Aşı üretimimiz 2019'da 10 bindi.

Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, 6. Avrupa İmmünoloji Kongresi'nde (ECI), "Aşı üretimimiz 2019'da 10 bindi. Ortağımız Pfizer ile yıl sonuna kadar 1 trilyon dozdan fazla aşı üreteceğiz. Bu müthiş bir artış." dedi.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinliğe Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in yanı sıra Modena Üniversitesi İmmünoloji Profesörü Andrea Cossarizza, Stanford Üniversitesi İmmünoloji Profesörü Mark Davis katıldı.

Etkinlikte konuşan Şahin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri mRNA aşısının laboratuvar süreçleri ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Süreç boyunca farklı yaklaşımlar denediklerini, ilk klinik çalışmaları yaparak gerekli kavram kanıtına ulaştıklarını aktaran Şahin, klinik araştırmalarda birçok doküman bulunduğunun ve her hasta için ayrı ayrı hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.

Şahin, GMP (granülosit-monosit progenitör) üretiminin "sıkıcı" bir süreç olduğunu vurgulayarak "Yaptığımız şey şuydu. Bunları elektronik kayıt, toplu kayıt ve yaklaşımın otomatikleştirilmesine çevirdik. Böylece altı haftadan daha az sürede bu süreç ortaya çıkabilir." diye konuştu.

"2020 salgınıyla karşılaşmak, bu teknolojileri kullanmamıza ve bir aşı geliştirme hedefine olanak sağladı." diyen Şahin, burada kullandıkları kavramın yine aynısı olduğunu ve virüsten korunmak için genetik bilgiyi kullandıklarını aktardı.

Şahin, "20'den fazla nörojeni test ettik, ayrıca hangi aşının en uygun olduğu sorusunu da sorarak daha iyi reseptör bağlama alanı mı yoksa tam sivri uçlu proteinin mi en uygun aşı olduğunu gördük." diye konuştu.

"Yıl sonuna kadar 1 trilyon dozdan fazla aşı üreteceğiz"

Aşıların 2 aylık ve 6 aylık etkisini ölçen verilere sahip olduklarını ifade eden Şahin, "Aşı üretimimiz 2019'da 10 bindi. Ortağımız Pfizer ile yıl sonuna kadar 1 trilyon dozdan fazla aşı üreteceğiz. Bu müthiş bir artış." dedi.

Şahin, "Varyantların maliyet nötralizasyonunu düzenli olarak analiz ediyoruz. Delta varyantının lokalizasyonunun azaldığını gözlemledik ama yine de sorun yok." ifadesini kullandı.

Bu verileri ikinci dozun ardından 2 ay geçecek şekilde elde ettiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"İkinci dozdan sonra antikor titresinde artan bir zaman aralığı olduğunu ve Delta varyantına karşı korumanın da antikor titrelerini düşürdüğünü görüyoruz. Yine de hastalığa karşı güçlü bir korumamız var. Ayrıca gördük ki bu henüz yayımlanmamış bir veridir, tam nötralizasyon, ikinci dozdan sonra daha yüksek antikor titreleri oluşturan ek üçüncü dozdan sonra sağlanır. Veriler 3. dozda yüzde 95, enfeksiyon kontrolünde yüzde 97 tam korumanın sağlandığını gösteriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

Milli Eğitim Bakanı Özer: '(Uyum eğitiminin başlaması) Yaklaşık 2,5 milyon öğrenci ve 165 bin öğretmenimiz sahada.
Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Uyum eğitiminin başlaması) Yaklaşık 2,5 milyon öğrenci ve 165 bin öğretmenimiz sahada.
Bakan Koca, 6 Eylül'den itibaren aşı olmayanların toplu alanlara girişte PCR testi olması gerektiğini hatırlattı
Bakan Koca, 6 Eylül'den itibaren aşı olmayanların toplu alanlara girişte PCR testi olması gerektiğini hatırlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Yaşar Güler Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Münir Özkul Demet Akalın Haluk Levent
Spor Marcao Ali Koç Burak Elmas Samet Aybaba Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Biontech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Avrupa İmmünoloji Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 22:03:36. #1.15#

title