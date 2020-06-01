BioNTech Covid-19 Aşısı için Tarih Verdi: Altı Aydan Daha Kısa Son zamanlarda yaşantımız üzerinde ciddi etkilere yol açan yeni tip koronavirüs için

Son zamanlarda yaşantımız üzerinde ciddi etkilere yol açan yeni tip koronavirüs için aşı ve ilaç geliştirmeleri dünyanın dört bir yanında eşi ve benzeri görülmemiş bir hızda devam ediyor. Bu noktada öne çıkan şirketlerden birisi olan BioNTech çalışmalarının son durumu hakkında bazı açıklamalarda bulundu. BioNTech Covid-19 aşısı için tarih verdi. İşte merak edilen detaylar!

Covid-19 Aşısı Ne Zaman Hazır Olacak?

Almanya merkezli BioNTech şirketinin sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin yaptığı açıklamada geliştirilen aşının klinik çalışmaları hakkında bazı detaylara değindi. Geliştirdikleri aşının laboratuvar testlerini tamamladığını ve klinik testler için onay alındığını vurgulayan Şahin, ilk sonuçların temmuz aylarında geleceğini söyledi.

Söz konusu araştırmaların ve aşı geliştirmenin maliyetinin 1,5 milyar euro olduğunu vurgulayan Şahin, Almanya'nın projeye finansal destek sağlaması halinde aşıyı altı aydan kısa bir süre içerisinde üretebileceklerini vurguladı. Bu noktada seri üretim kapasitesinin kayda değer olduğunu vurgulayan Şahin, yüz milyonlarca kutu aşının üretilebileceğini söyledi.

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Covid-19 aşısı ne zaman kullanılabilir olacak? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.