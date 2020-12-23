BioNTech CEO'su Prof. Dr. Şahin'in ismi Hatay'da doğduğu mahallede bir sokağa verilecek
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BioNTech CEO'su Prof. Dr. Şahin'in ismi Hatay'da doğduğu mahallede bir sokağa verilecek

23.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:36
BioNTech CEO'su Prof. Dr. Şahin'in ismi Hatay'da doğduğu mahallede bir sokağa verilecek

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in ismini doğduğu mahalledeki bir sokağa verileceğini bildirdi.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in ismini doğduğu mahalledeki bir sokağa verileceğini bildirdi.

Başkan Tosyalı, yazılı açıklamasında, Kovid-19 aşısında yüzde 90 başarıya ulaşan Prof. Dr. Şahin'i tebrik etti.

Aşıyla birlikte tüm dünyanın salgından kurtulmasını dileyen Tosyalı, şunları kaydetti:

"İnşallah bu süreç geçecek. Bu zor günleri geride bırakıp tekrar eski güzel günlerimize döneceğiz. Prof. Dr. Uğur Şahin'in adını İskenderun'da doğmuş olduğu Kurtuluş Mahallemizin 71. Sokağına ocak ayı meclisinde alacağımız karar doğrultusunda vereceğiz."

Tosyalı, ayrıca Şahin'i doğduğu kente davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

Haber Yorumları (1)
MİNE MİNNOŞ: Aslında kaldığı Ülke vermelidir .
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