BioNTech canlı virüs mü?

Sağlık Bakanlığı aldığı karar ile 2. Doz aşılarda yeni düzenlemeye gitti. Peki, Biontech canlı virüs mü? İşte Sağlı Bakanlığı tarafından yapılan yeni 2. doz aşı düzenlemesi…

Koronvirüsle mücadelede en önemli adım olan aşılama devam ediyor. BioNTech aşısı yaptıranlar için uyarı gelirken BioNTech 2. doz aşılar iptal mi merak edildi. Peki, Biontech canlı virüs mü?

BİONTECH CANLI VİRÜS MÜ?

Her aşıda etken maddeler, antibiyotikler veya başka türden bileşenler bulunabilir. Pfizer-BioNTech COVID-19 Aşısı, içeriğindeki en önemli bileşen mrna'dır. Biontech aşısı, mRNA veya haberci RNA olarak bilinen bir teknik üzerine kuruludur. Mrna tabanlı aşılar, COVID-19'a neden olan canlı virüsü kullanmaz ve mRNA, DNA'nızın bulunduğu hücrenin çekirdeğine girmez. Bu aşı sadece, hücrelerinize 'spike protein' denilen proteinin, zararsız bir parçasını yapma bilgisi taşır. Bu protein, COVID-19'a neden olan koronavirüsün yüzeyinde bulunur. Bu aşı aracılığıyla mRNA enjekte edildiğinde, hücreleriniz onu, bu sivri uçlu spike proteinini yapmak için kullanır. Daha sonra talimatlar bozulur ve yok olur. Talimatlar doğrultusunda yapılan protein parçası hücre yüzeyinde görüntülenir ve gerçek koronavirüse maruz kalınmış gibi bağışıklık sisteminizi ona karşı antikor üretmesi için uyarır. Bu sayede vücudunuz, gerçek virüs ortaya çıktığı zaman kendini nasıl koruyacağını öğrenmiş olur.

Kaynak: MedicalPark

BİONTECH NEDİR?

BioNTech SE, (Orijinal yazım: BioNTech, İngilizceden Biopharmaceutical New Technologies'den oluşturulmuştur) Almanya merkezli halka açık biyoteknoloji şirketi. Çeşitli hastalıkların tedavisi için hastaya özgü yaklaşım ile aktif immünoterapiler üretmektedir. Kanser immünoterapisi için mRNA tabanlı ilaçlar, bulaşıcı hastalıklar için aşılar ve nadir hastalıklar için protein tedavileri geliştirmektedir.

2008'de Almanya'nın Mainz kentinde Türk-Alman bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından kurulmuştur. Ağustos 2018'de influenzanın önlenmesine yönelik mRNA tabanlı aşı geliştirme çalışmaları için Pfizer ile işbirliğine gitmiştir. 2019 yılında HIV ve tüberküloz aşı çalışmaları için Bill & Melinda Gates Vakfı ile anlaşmaya varmıştır. 2020 yılında SARS-CoV-2 virüsüne karşı COVID-19 aşısı üretebilmek amacıyla Pfizer ve Fosun ortaklığıyla aşı çalışmalarına başlamıştır. BNT162b2 aşı çalışmaları şu anda 3. fazda devam etmektedir.

Covid-19 Çalışmaları

Pfizer–BioNTech COVID-19 aşısı

2020 yılında koronavirüs pandemesiyle birlikte şirket, ilaç devi Pfizer ile SARS-Cov-2 aşısı geliştirmek için bir anlaşma yaptı. Yapılan açıklamaya göre geliştirilen aşının başarı oranı %95 civarlarındadır. Japon bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre aşı, virüsün mutasyonlarına karşı da bağışıklık sağlamaktadır.