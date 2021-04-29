BioNTech aşısının bebekler için test sonuçları Eylül'de gelecek

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19 aşısının bebekler için yapılan test sonuçlarının Eylül ayına kadar gelmesini beklediğini söyledi.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19 aşısının bebekler için yapılan test sonuçlarının Eylül ayına kadar gelmesini beklediğini söyledi.

BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin Covid-19 aşısının çocuklar için yapılan deneme sonuçlarına ilişkin Alman gazetesine açıklamalarda bulundu. Şahin verileri değerlendirmenin 4-6 hafta sürdüğünü ifade ederek, "Temmuz ayında 5-12 yaş arası çocuklar için, Eylül ayında ise daha küçük çocuklar için ilk sonuçlar alınabilir" dedi. "Her şey yolunda giderse, verileri değerlendirdikten hemen sonra farklı ülkelerde ilgili yaş grubundaki tüm çocuklar için aşı onayına başvurabileceğiz" ifadelerini kullanan Şahin, 12 yaş ve üstü çocuklar için Avrupa İlaç Ajansı'na başvuru öncesi son aşamada olduklarını söyledi.

İki doz olarak uygulanan Pfizer-BioNTech aşısı 16 yaş ve üzeri kişilerde kullanım için onay almıştı.

Öte yandan, Mart ayında ABD'li ilaç devi Pfizer tarafından yapılan açıklamada, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile korona virüse karşı ortak üretilen aşının 12-15 yaş arası çocuklarda yüzde 100 etkili olduğu belirtilmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı