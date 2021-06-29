Biontech aşısından sonra banyo yapılır mı? Biontech aşı vurulduktan sonra banyo yapabilir miyim?

Sosyal medyada dolaşan bazı paylaşımlar koronavirüs aşı süreciyle ilgili bazı yanlış bilgilerin yayılmasına neden oldu. Koronavirüs aşı olma hakkının ülkemizde geniş bir kesime açılmasının ardından pek çok sorunun yanıtı araştırıldı. Biontech aşısından sonra banyo yapılır mı? Biontech aşıdan sonra duş alınır mı? Aşıdan sonra banyo yapılır mı? Biontech, Sinovac aşısından sonra duş alınır mı, duşa girsek ne olur? Biontech aşı vurulduktan sonra banyo yapabilir miyim?

Biontech aşısından sonra banyo yapılır mı?Biontech aşı vurulduktan sonra banyo yapabilir miyim? sorusunun yanıtı büyük merak topluyor. Aşılama çalışmalarına son haftalarda hız verilirken, aşı yaşının inmesi ve aşı olacaklar listesine eklenen meslek grupları ile birlikte kapsamlı bir aşılama programı uygulanıyor. Pek çok kişi aşı için akın akın hastanelere geliyor. Randevular hızla dolarken, aşılama gece gündüz devam ediyor. "Covid aşısından sonra banyo yapılır mı? Korona aşısından sonra banyo yapılır mı?" sorularının yanıtları da cevaplandı! İşte, Biontech aşı sonrası banyo yapılır mı? sorusunun yanıtı...

BIONTECH AŞISINDAN SONRA BANYOL YAPILIR MI?

Aşılar her yıl dünya çapında milyonlarca hayat kurtarıyor. Aşılar, tüm dünyada aşıyla önlenebilir hastalıklardan kaynaklanan ölümleri ve sakatlıkları önemli ölçüde azaltmıştır. Aşılar, hastalığın yayılmasını azaltarak sadece aşı olan kişiyi değil çevresindekileri de korur.

Aşı olacaklara alerji geçmişlerinin olup olmadığı soruluyor ve aşı sonrası da 15 ila 30 dakika süre ile hastaneden ayrılmamaları isteniyor. Aşı sonrası duş alma sorunu da uzmanlar şu şekilde açıklıyor; "Duş alınabilir ancak aşırı sıcak su ile duş almak önerilmez."

Konuya ilişkin açıklama yapan uzmanlar yalnızca bir durum üzerine odaklanıyor. Uzmanlar, sıcak su ile duş almak lokal reaksiyona yol açabileceğini ifade ediyor. Koronavirüs aşısının ardından duşun ılık su ile alınması gerektiği söyleniyor.

Yukarıda belirtilen durumun dışında, aşı sonrası duş alma durumu hakkında herhangi bir sorunun ortaya çıkmayacağı uzmanlar tarafından belirtiliyor. Öte yandan, enfeksiyon probleminin duş almak ile ilişkili olmadığı söyleniyor.

AŞI OLDUKTAN KAÇ SAAT SONRA DUŞ ALMALI?

İstediğiniz zaman duş alabilirsiniz, saat kısıtlaması bulunmaz. "Aşıdan sonra 24 saat duş almayın" uyarısı, artık hastalık tarihe karıştığı için uygulanmayan çiçek aşısı zamanlarından kalma. Ancak içiniz rahat etsin istiyorsanız, banyoyu bir gün erteleyebilirsiniz. Hiçbir zararı olmaz.

AŞININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

• Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

• Yorgunluk

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

• Hafif ateş, titreme

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Baş ağrısı

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Kas/eklem ağrısı

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Kusma, ishal

Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.