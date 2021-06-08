Biontech aşısında aile hekimleri de devrede
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Biontech aşısında aile hekimleri de devrede

Biontech aşısında aile hekimleri de devrede
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede" dedi.

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 14 Ocak'tan itibaren Sinovac, 2 Nisan'dan itibaren de Biontech aşısı uygulanıyor. Özel saklama koşulları nedeniyle bugüne kadar yalnızca hastanelerde uygulanan Biontech aşısı, artık aile hekimleri tarafından da yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, 100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz Biontech ve 50 milyon doz Sputnik V aşıları için anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

BAKAN KOCA AÇIKLADIBakan Koca, Biontech aşısısının bundan sonra aile hekimleri tarafından da uygulanmasına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Biontech aşısında aile hekimleri de devrede
Biontech aşısında aile hekimleri de devrede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

Sağlık Bakanı Koca, BioNTtech aşısı için aile hekimlerinden de randevu alınabileceğini bildirdi
Sağlık Bakanı Koca, BioNTtech aşısı için aile hekimlerinden de randevu alınabileceğini bildirdi
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