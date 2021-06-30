Biontech aşısı yasak olan ülkeler! Biontech aşısı 2. doz ne zaman vurulur?
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Biontech aşısı yasak olan ülkeler! Biontech aşısı 2. doz ne zaman vurulur?

Biontech aşısı yasak olan ülkeler! Biontech aşısı 2. doz ne zaman vurulur?
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Koronavirüs'le mücadele devam ederken Covid aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Biontech aşısının yan etkiler arasında; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Peki, Biontech aşısı yasak olan ülkeler! Biontech aşısı 2. doz ne zaman vurulur?

Koronavirüs salgınına karşı en hızlı aşılama yapan ülkeler listesinde, Türkiye en üst sıralarda geliyor. Peki, Biontech aşısı yasak olan ülkeler! Biontech aşısı 2. doz ne zaman vurulur?

BIONTECH AŞISI YASAK OLAN ÜLKELER

Pfizer, 50 milyon dozun 2020'nin sonunda mevcut olabileceğini ve 2021'in ortasına kadar küresel olarak yaklaşık 1,3 milyar dozun sağlanabileceğini belirtti. Warp Speed adlı aşı geliştirme programı, Pfizer'a, aşının güvenli ve etkili olduğu gösterilirse, Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmak üzere 100 milyon doz COVID-19 aşısı üretmesi için 2 milyar dolarlık bir ön sipariş verdi.

9 Kasım'da Pfizer-BioNTech ortaklığı, şirketin başarılı ve lisanslı olduğu kanıtlanmış bir COVID-19 aşısının tedarikçisi olduğunu duyurdu. Pfizer'in ayrıca Birleşik Krallık'a 40 milyon doz (2021'den önce 10 milyon), ve Kanada'ya 20 milyon doz tedarik etme anlaşmaları bulunmaktadır. Aşı, -80 °C (-112 °F) gibi aşırı soğuk bir sıcaklıkta depolanmalı ve taşınmalıdır.

BIONTECH 2. DOZ NE ZAMAN VURULUR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fahrettin Koca, 2. biontech aşı süresi ile ilgili soruyu yanıtladı. Koca, 'Elde edilen yeni veriler ışığında Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur.'' dedi.

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